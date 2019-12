Med: Prodi, serve rinascita della regione Mena 'Importante anche integrazione economica e commerciale'

(ANSAmed) - ROMA, 6 DIC - "Dobbiamo progettare una grande iniziativa per la ricostruzione dell'area Mena distrutta dalle varie guerre". Lo ha dichiarato l'ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi, intervenendo a un dibattito su investimenti e innovazione nella regione del Medio Oriente nell'ambito dei Med Dialogues.



Prodi ha fatto appello a "organismi europei e non" che "possono essere uniti per un piano d'azione e di ricostruzione.



Dobbiamo agire insieme in questo momento d'urgenza per la rinascita di quest'area: tutte le idee sono utili, ma dobbiamo avere un programma mirato".



"Dobbiamo promuovere anche l'integrazione economica e commerciale nella regione Mena", ha proseguito, "C'è stato un radicale cambiamento della tipologia delle esportazioni, che attualmente sono destinate prevalentemente all'Asia e rappresentano il 55% del totale, mentre all'inizio del secolo erano intorno al 40%. Non vi è stato vero impegno per creare un mercato interno, ecco perché il flusso economico segue la via dell'Oriente". Prodi ha ricordato che "solo l'Egitto e pochi altri paesi dell'area hanno un mercato interno, e non esiste istituzione che provi a cambiare le cose". Facendo un paragone con il resto dell'Africa, l'ex presidente della Commissione europea ha parlato dell'Unione africana "che promuove accordi di tipo commerciale, ecco perché nella regione Mena si possono immaginare delle realtà su scala inferiore". (ANSAmed).