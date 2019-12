Mo: Al-Malki, impasse processo di pace è colpa di Netanyahu Ministro palestinese, speriamo in nuova leadership in Israele

(ANSAmed) - ROMA, 6 DIC - "Netanyahu ha sempre rigettato tutti i principi di pace e di negoziazione politica, vedo un'impasse nel processo che porta alla formazione di uno stato indipendente della Palestina". Lo ha detto Ryad al-Malki, ministro degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese, durante la V edizione della Conferenza internazionale dei Med Dialogues.



Quella di uno stato sovrano e indipendente per al-Malki è "l'unica opzione, e speriamo che le prossime elezioni (israeliane) diano una nuova leadership in grado di portare avanti i negoziati con la Palestina". "Ogni giorno i palestinesi combattono per la libertà e l'indipendenza, Israele deve accettare e considerare questa realtà che sembra ignorare, riconoscendo così il diritto di milioni di palestinesi", ha aggiunto il ministro, che ha parlato di "atto di responsabilità" anche collettiva, affinché sia garantita stabilità a tutto il Medio Oriente. "Non parliamo di uno stato con due sistemi, perché sarebbe apartheid, ma di uno stato democratico, come previsto dalle risoluzioni della Comunità internazionale: non esiste un'altra via d'uscita", ha affermato al-Malki. (ANSA).