Mo: Al-Malki,speriamo nuova leadership Ue sempre per 2 stati 'Alcuni Paesi europei tentano di minare consenso su soluzione'

(ANSAmed) - ROMA, 6 DIC - "Crediamo sia importante avere rapporti con la nuova leadership in Ue e nella commissione, ed è ciò che stiamo promuovendo, con la speranza che mantenga la stessa posizione" sulla soluzione dei due stati. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri dell'autorità palestinese, Riyad Al Malki, incontrando la stampa durante i Med Dialogues a Roma. L'Unione europea "è una dei principali donatori dell'economia palestinese, è molto importante, come Unione e come paesi individuali. Politicamente ha preso la ferma posizione di sostenere la soluzione dei due stati" e "noi siamo soddisfatti dalla posizione dell'Ue". Tuttavia, recentemente "abbiamo visto alcuni Paesi che hanno preso in ostaggio questo consenso, e vogliono minarlo. Questo è il motivo per cui l'Ue non ha espresso una dichiarazione chiara negli ultimi tre anni su Israele e Palestina", ha sottolineato il ministro. (ANSAmed).