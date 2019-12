Borrell, Ue assuma la guida per ricostruire lo Stato libico 'Onu necessita di sostegno internazionale attivo e determinato'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 9 DIC - "Dati gli interessi in gioco, l'Ue dovrebbe assumere la guida negli sforzi per ricostruire lo Stato libico. L'Onu non può riuscire nell'assenza di un sostegno internazionale attivo e determinato". Così l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell in una lettera agli Stati membri - di cui l'ANSA ha preso visione - in cui delinea le priorità per i prossimi cinque anni. Borrell accoglie "caldamente l'iniziativa della Germania" impegnandosi a "sostenerla attivamente", e ricorda l'importanza di "una posizione Ue forte e unita".



(ANSAmed).