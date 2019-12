Erdogan, Occidente incoraggia la brutalità di Israele

ISTANBUL - "La brutalità di Israele è incoraggiata dai Paesi occidentali e, lo dico con tristezza, da alcuni Paesi arabi". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando a un vertice dell'Organizzazione della cooperazione islamica a Istanbul. "Quando protestiamo contro l'oppressione a Gerusalemme e in Palestina, la maggior parte delle volte ci sentiamo soli", ha aggiunto il leader di Ankara.

"L'imperialismo prosegue il suo cammino con un'ideologia che consiste nel dividere, smembrare e assorbire i Paesi", ha proseguito Erdogan, tornando a denunciare l'uso dell'espressione "terrorismo islamico" da parte dei Paesi occidentali anche nel recente vertice Nato di Londra. "I Paesi musulmani, chiusi in se stessi per varie ragioni, disperdono inutilmente i propri mezzi e le proprie energie. Purtroppo i musulmani, che rappresentano circa un quarto della popolazione mondiale, non riescono a conseguire uno sviluppo politico, economico, sociale e culturale proporzionale alle loro forze", ha aggiunto il presidente turco, invitando il mondo islamico all'unità.