ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 10 DIC - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: CITTA' VARIE - Giornata mondiale dei diritti umani.



BRUXELLES - Ue, la presidente Ursula von der Leyen tiene un discorso all'evento di alto livello 'Dopo Halle: dalle parole all'azione contro l'antisemitismo'.



MADRID - Nuova riunione negoziale tra il partito socialista e il partito d'indipendenza catalano ERC sull'investitura di Pedro Sanchez a primo ministro.



PARIGI - Nuova giornata di scioperi, proteste e manifestazioni contro la riforma delle pensioni promessa dal presidente Emmanuel Macron.



NUR-SULTAN (KAZAKISTAN) - Negoziati tra Russia, Turchia e Iran sulla Siria (fino all'11).



RIAD - Vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo.



TUNISI - Conferenza regionale sulla discriminazione delle donne nella legislazione (fino all' 11).



ROMA - Camera di Commercio, convegno dal titolo 'From Cyber Security to Artificial Intelligence and back', con Isaac Ben Israel, presidente dell'Agenzia spaziale israeliana. (ANSAmed).