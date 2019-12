Erdogan, non escludo intervento se Tripoli lo chiede

ISTANBUL - "Nel caso di un invito" da parte del governo di Fayez al-Sarraj a compiere un intervento militare, "la Turchia deciderà autonomamente che tipo di iniziativa prendere". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, criticando il sostegno di Russia, Emirati Arabi Uniti ed Egitto al generale Khalifa Haftar e aggiungendo di volerne discutere in una telefonata con Vladimir Putin. Le affermazioni del leader di Ankara giungono dopo il memorandum d'intesa sulla demarcazione dei confini marittimi siglato il 27 novembre scorso a Istanbul con Sarraj.

Parlando in un'intervista alla tv statale Trt, Erdogan ha inoltre accusato i Paesi che sostengono Haftar di violare l'embargo alla vendita di armi imposto dalle Nazioni Unite. La Turchia è stata a sua volta accusata in passato di fornire armi alle milizie fedeli a Tripoli.