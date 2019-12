Gerusalemme: via libera a progettazione ambasciata Usa Il sindaco Lion, fra pochi anni la sua inaugurazione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 DIC - In un incontro con rappresentanti del Dipartimento di Stato il sindaco di Gerusalemme, Moshe Lion ha dato formalmente ieri il 'via libera' alla progettazione dell'edificio dell'ambasciata degli Stati Uniti. Secondo quanto riferisce Yediot Ahronot gli Usa non hanno ancora deciso se ampliare nel rione di Arnona la sede del proprio consolato (all'interno del quale si è insediato l'ambasciatore David Friedman), oppure erigere un palazzo nuovo nel vicino rione di Talpiot. Si tratta in questo caso di un vasto appezzamento tenuto da decenni a disposizione degli Stati Uniti.



"Nel giro di sei mesi - ha comunque previsto Lion - la progettazione dell'ambasciata avrà raggiunto una fase avanzata.



Entro pochi anni potremo inaugurare la sede definitiva".(ANSAmed).