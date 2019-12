ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 11 DIC - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: MADRID - Summit sul clima (COP25) (fino al 13).



TIRANA - Visita del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.



GERUSALEMME - Termine ultimo per una formazione del governo o scioglimento del Parlamento per nuove elezioni (fino al 12).



BRUXELLES - Ue, la Commissione von der Leyen svela le proposte del suo patto verde per la lotta ai cambiamenti climatici. NUR-SULTAN (KAZAKISTAN) - Negoziati tra Russia, Turchia e Iran sulla Siria.



TUNISI - Conferenza regionale sulla discriminazione delle donne nella legislazione.(ANSAmed).