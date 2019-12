Algeria vota per le presidenziali del dopo-Bouteflika Urne aperte ma il movimento di protesta le boicotta

(ANSAmed) - IL CAIRO, 12 DIC - Più di 24 milioni di algerini sono chiamati al voto oggi nelle prime elezioni presidenziali del dopo-Bouteflika. Una consultazione boicottata dal movimento di protesta che ha portato alla caduta del presidente-autocrate in carica per due decenni e che chiede lo smantellamento del suo sistema di potere.



I cinque candidati in lizza vengono contestati dall' "hirak", il "movimento", perché troppo vicini all'opaco e corrotto "système" sopravvissuto ad Abdelaziz Bouteflika: due di loro, Abdelmadjid Tebboune e Ali Benflis, sono stati in passato addirittura primi ministri.



E' prevedibile quindi che pure dopo il voto - rinviato 2 volte ad aprile e luglio - continueranno le manifestazioni del venerdì islamico contro il governo appoggiato dai militari, i veri detentori del potere nel Paese, ex colonia francese fino al 1962 e terzo maggiore fornitore di gas dell'Europa. Una protesta è stata dispersa violentemente ieri pomeriggio nel centro di Algeri dalla polizia causando diversi feriti. (ANSAmed).