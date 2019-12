Algeria: presidenziali, in testa l'ex premier Tebboune Tasso di affluenza al 39,9%

(ANSAmed) - TUNISI, 13 DIC - Sono in corso di svolgimento le operazioni di spoglio delle schede elettorali per le presidenziali algerine. Il tasso di partecipazione alle urne è stato del 39,93%, secondo gli ultimi dati annunciati dall'Autorità elettorale nazionale indipendente (Anie). I risultati preliminari della tornata elettorale di ieri, segnata da tensioni ad Algeri e altre città del Paese, dovrebbero essere proclamati oggi alle 15 ma per quelli definitivi bisognerà aspettare la proclamazione ufficiale da parte del Consiglio costituzionale in una data tra il 16 e il 25 dicembre.



L'eventuale ballottaggio, nel caso in cui nessun candidato dovesse raggiungere la maggioranza assoluta, verrà fissato tra il 31 dicembre e il 9 gennaio 2020. Ad escludere questa ipotesi l'annuncio fatto nella serata di ieri al sito tsa-algerie, da Mohamed Laagab, direttore della campagna elettorale dell'ex premier Abelmadjid Tebboune, secondo il quale Tebboune avrebbe vinto le presidenziali con il 64% delle preferenze. "Non ci sarà un secondo turno. I rapporti dei direttori della campagna elettorale in tutte le province, dopo la fine delle operazioni di spoglio delle schede del nostro candidato a livello nazionale, mostrano la vittoria di Tebboune con il 65% dei voti", ha detto Laagab. (ANSAmed) Y7Y-GUE/ S0B QBXB