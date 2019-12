ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 13 DIC - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: PARIGI - Consiglio d'Europa.



MADRID - Summit sul clima (COP25)(fino al 13).



CASTEL VOLTURNO (CASERTA) - Firma di un protocollo tra la Caritas italiana e l'Ispettorato Interregionale del Lavoro del Sud Italia per un rafforzamento della collaborazione nella lotta contro il caporalato in tutto il Mezzogiorno.



ANKARA - L'ex premier turco Ahmet Davutoglu presenta il suo nuovo partito politico nato dalla prima scissione di peso dall'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan.



(ANSAmed).