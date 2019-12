Tunisia: premier incaricato chiede tempo per formare governo

(ANSAmed) - TUNISI, 13 DIC - Il premier incaricato tunisino, Habib Jemli, ha chiesto al presidente della Repubblica, Kais Saied, una proroga di un mese per la formazione del governo. Lo ha annunciato in un comunicato la presidenza tunisina. "Ho informato il presidente delle difficoltà incontrate nel coinvolgere tutti i partiti ma Jemli, ma reitero al contempo la mia volontà di formare un governo di competenze, basato sui criteri di integrità, competenza, capacità di gestione e visione, e il più presto possibile", ha detto Jemli. Il premier incaricato dal presidente della Repubblica il 15 novembre scorso, era stato proposto dal consiglio di direzione del partito di maggioranza relativa Ennhadha tra una rosa ristretta di nomi "sulla base di criteri di competenza, integrità e disponibilità al lavoro nell'ambito delle linee guida di Ennahdha e sulla capacità di trattare con le organizzazioni nazionali". Il nuovo governo sarà "quello di tutti i tunisini e il futuro della Tunisia è responsabilità di tutti i partiti politici, indipendentemente dalla loro appartenenza".



Il mandato di un mese dedicato alle concertazioni che si concluderà domenica prossima "non è stato uno spreco di tempo.



Ha piuttosto permesso di mettere in atto nuovi meccanismi e metodologie per il lavoro del governo, che probabilmente contribuiranno al successo dell'azione del prossimo esecutivo", ha rimarcato Jemli. Al premier incaricato rimangono ora altri 30 giorni di tempo, per formare la squadra di governo e presentarsi in parlamento per la fiducia. In caso di un eventuale fallimento la parola passerà al presidente che dovrà dare l'incarico ad un altro esponente politico. (ANSAmed)