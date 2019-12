ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 16 DIC - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: GINEVRA - Onu, conferenza stampa del Segretario generale delle Nazioni Unite e dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. TUNISI - Anniversario dell'inizio delle rivolte popolari in Tunisia.



ROMA - Sede dell'istituto Enciclopedia italiana Treccani, ore 10. Presentazione di Mep - Modelling employability process for refugees - un progetto di individualismo di modelli e processi di inclusione lavorativa di rifugiati. (ANSAmed).