Libano: tensione rimane alta dopo nuova notte incidenti Scontri a Beirut, Sidone e Nabatiye

(ANSAmed) - BEIRUT, 17 DIC - Rimane alta la tensione politica e sociale in Libano dopo una nuova notte di incidenti a Beirut e in altre città epicentro della mobilitazione popolare antigovernativa in corso da due mesi. Diversi gruppi di uomini armati di bastoni e coltelli, dai media identificati come sostenitori dei partiti sciiti al governo, Hezbollah e Amal, hanno attaccato nella notte i luoghi di sit-in di protesta nel centro di Beirut, e nelle città di Sidone e Nabatiye nel sud. Le scuole sono rimaste chiuse oggi a Sidone. Nella serata di ieri era andata in scena per il terzo giorno consecutivo una mobilitazione antigovernativa nei pressi della residenza del premier dimissionario Saad Hariri a Beirut e lungo l'autostrada costiera che collega la capitale al nord del paese. Per due notti consecutive, tra sabato e domenica, manifestanti antigovernativi si erano radunati nel centro di Beirut ma la coda delle proteste si era poi trasformata in scontri violenti con le forze dell'ordine, causando il ferimento di decine di persone. (ANSAmed).