Siria: curdi, accordo diretto con Damasco per il nord-est Comandante Sdf ha negoziato col potente generale Ali Mamluk

(ANSAmed) - BEIRUT, 17 DIC - Le forze governative siriane hanno raggiunto un accordo formale diretto con le forze curdo-siriane per il dispiegamento delle truppe di Damasco nel nord-est del paese come forze di interposizione tra le milizie arabe anti-curde filo-turche e quelle curdo-siriane. Lo riferisce il comandante curdo-siriano Mazlum Abdi, a capo delle Forze democratiche siriane (Sdf), piattaforma guidata dall'ala siriana del Pkk anti-turco. L'accordo, avvenuto nelle scorse settimane ma i cui dettagli sono stati rivelati oggi, è stato reso possibile dalla mediazione della Russia, ha confermato Abdi. Mosca sostiene il governo siriano e ha dispiegato sue truppe nella zona a est dell'Eufrate, dopo il parziale ritiro statunitense e il conseguente ingresso delle truppe turche. In un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano panarabo-saudita ash Sharq al Awsat, Abdi afferma di aver negoziato direttamente con il governo siriano e che il suo interlocutore diretto è stato il potente e noto generale Ali Mamluk, capo dell'Ufficio della sicurezza nazionale di Damasco. Secondo l'accordo, nel nord-est siriano le forze governative si sono dispiegate assieme a quelle russe lungo la linea di demarcazione tra la presenza turca e delle milizie filo-Ankara e la presenza curda. Le forze curdo-siriane e quelle turche non sono a contatto diretto proprio in virtù della presenza delle forze di Damasco.



(ANSAmed). Z10/ S0B QBXB