Tripoli smentisce trasferimento di personalità in Tunisia Stampa aveva parlato di 'esodo' per offensiva Haftar

(ANSAmed) - TUNISI, 17 DIC - Il ministero degli Affari esteri del governo di accordo nazionale libico ha smentito le notizie apparse recentemente su alcuni siti informativi locali in merito al trasferimento di personalità libiche e rappresentanti di missioni diplomatiche straniere via mare verso la Tunisia. "Le informazioni pubblicate da numerosi siti informativi sull'evacuazione di note personalità libiche e rappresentanti di missioni diplomatiche via mare verso la Tunisia sono errate", si legge in una nota della pagina Facebook del ministero degli Esteri di Tripoli. "Anche l'ambasciata libica a Tunisi nega queste informazioni e assicura a tutti i media tunisini e stranieri che operano in Tunisia che questa notizia è infondata". Va ricordato che diversi media nel fine settimana avevano riportato la notizia dell'evacuazione di un certo numero di personalità libiche in Tunisia "a seguito dell'avanzamento delle forze di Haftar verso la capitale libica Tripoli".



(ANSAmed)