Tunisia, giorno inizio rivoluzione sarà festa nazionale Presidente Saied a Sidi Bouzid, accoglieremo richieste giovani

(ANSAmed) - TUNISI, 18 DIC - A nove anni dall'inizio della rivoluzione tunisina, il presidente Kais Saied si è recato a Sidi Bouzid, dove il venditore ambulante Mohamed Bouazizi si diede fuoco per protesta facendo divampare con il suo gesto la rivolta in tutto il paese, annunciando che "occupazione, libertà, dignità" alla base delle rivendicazioni di allora e purtroppo ancora attuali, saranno soddisfatte. In un discorso pronunciato in occasione della celebrazione del nono anniversario della Rivoluzione (17 dicembre - 14 gennaio), Kaïs Saïed si è impegnato a soddisfare le diverse esigenze dei cittadini della regione, "nonostante le trame che si intrecciano nell'ombra". "Alcune persone provocano crisi per cercare di gestire la propria", ha detto il presidente tra gli applausi dei molti giovani accorsi ad ascoltarlo. "Non ci sarà spazio per le calunnie, perché le persone sanno cosa vogliono", ha aggiunto ancora il presidente Saied deplorando i "tentativi di ritenerlo responsabile della disfunzione delle istituzioni politiche". "Mi assumerò la piena responsabilità, anche se le istituzioni statali non funzioneranno correttamente. I martiri e i sacrifici dei tunisini non saranno vani", ha sottolineato proclamando che "il 17 dicembre di ogni anno sarà celebrato come Giornata della Rivoluzione Nazionale". Saied ha promesso inoltre ai giovani della regione di Sidi Bouzid, da cui iniziò la prima scintilla della rivoluzione, di tornare presto per annunciare una serie di progetti per l'occupazione e lo sviluppo. (ANSAmed).