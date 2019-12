Tunisia: presidente parlamento riceve disoccupati Kasserine Avevano minacciato di darsi fuoco se non ascoltati

(ANSAmed) - TUNISI, 19 DIC - Il presidente del parlamento tunisino, Rached Ghannouchi, ha infine ricevuto una delegazione di giovani diplomati disoccupati di Kasserine, che ieri dopo un mese di sit-in, avevano tentato di scalare la recinzione della Camera dei Rappresentanti del Popolo minacciando di darsi fuoco se non ascoltati. Lo riporta l'agenzia di stampa tunisina Tap, precisando che all'incontro hanno partecipato alcuni deputati della regione di Kasserine.



Ghannouchi ha ascoltato le lamentele e le preoccupazioni dei protestatari che rivendicano il loro diritto al lavoro e quello della regione allo sviluppo.



Il presidente del parlamento ha dichiarato di aver compreso le richieste dei giovani, sottolineando la necessità di prestare particolare attenzione alle regioni meno sviluppate, in primo luogo il governatorato di Kasserine, esprimendo la volontà di prestare particolare attenzione a questo problema e di seguirlo da vicino con i deputati della regione e con il prossimo governo, non appena entrerà in funzione. (ANSAmed).