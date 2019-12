Erdogan contro 'chi legittima Haftar, persino l'Italia' 'Anche Egitto, Francia ed Emirati ci provano. Noi con Sarraj'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 20 DIC - Il generale Khalifa "Haftar è un dirigente politico illegittimo, ma alcuni stanno cercando di legittimarlo" e tra questi ci sono "l'Egitto, Abu Dhabi, la Francia, persino l'Italia". Fayez "al-Sarraj invece è un leader legittimo". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando con i giornalisti al seguito al suo ritorno dalla visita in Malesia per un vertice di Paesi islamici. Il leader di Ankara ha quindi ribadito il suo sostegno a Tripoli, dopo aver dichiarato di essere pronto a inviare le sue truppe a sostegno del governo di accordo nazionale libico (Gna) di Sarraj contro Haftar, se Ankara riceverà una precisa richiesta al riguardo. Il memorandum d'intesa sulla cooperazione militare firmato lo scorso 27 novembre a Istanbul da Erdogan e Sarraj, che potrebbe aprire la strada all'invio dei soldati turchi, è in attesa di ratifica definitiva da parte del Parlamento di Ankara. Il presidente turco ha nuovamente criticato anche il sostegno ad Haftar della Russia attraverso i "mercenari" del gruppo di contractor Wagner.(ANSAmed).