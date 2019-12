Libia: presidente tunisino riceve consiglio tribù

(ANSAmed) - TUNISI, 23 DIC - Il presidente tunisino, Kais Saied, ha ricevuto al Palazzo di Cartagine i rappresentanti del Consiglio superiore delle tribù e delle città libiche per un'iniziativa volta alla soluzione della crisi libica. Lo rende noto la stessa presidenza tunisina sulla propria pagina Facebook.



"Questo mandato mostra il sostegno del presidente al popolo libico in un momento di crisi, e la sua posizione di equidistanza rispetto a tutte le parti in causa e la sua preoccupazione di cercare una soluzione alla crisi libica lontana da ingerenze straniere e dal linguaggio delle armi".



(ANSAmed).