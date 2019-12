Libia: media, da Misurata nessun contatto con forze Haftar Lo riferisce il comandante dell'intelligence militare

(ANSAmed) - TUNISI, 24 DIC - Il comandante dell'intelligence della regione militare centrale del governo di Tripoli, Ibrahim Baytelmal, ha indicato a Libya Alahrar Tv "che la città di Misurata non ha delegazioni coinvolte nel dialogo con Khalifa Haftar, precisando che Misurata non è rimasta impressionata dalle minacce del portavoce di Haftar", Ahmed Al-Mismari, che ha lanciato un primo ultimatum per il ritiro delle forze di Misurata da Tripoli e Sirte per la mezzanotte di domenica 22 e poi lo ha rimandato di tre giorni, sulla base di presunti contatti con le autorità di Misurata.



Baytelmal, parlando a Libia Alahrar TV, ha condannato le minacce di Haftar, dicendo che non sono affatto diverse da quelle dell'Isis e dell'ex dittatore Muammar Gheddafi. "Il destino di Haftar sarà come quello dei suoi predecessori in Libia. Continueremo i combattimenti fino a quando l'aggressione di Haftar su Tripoli non verrà bloccata e la sua azione sconfitta", ha detto ancora Baytemal. Anche la municipalità di Misurata ha smentito qualsivoglia contatto, militare o civile con il comando generale del sedicente esercito nazionale libico guidato dal generale Haftar, riporta la tv libica 218 tv.(ANSAmed).