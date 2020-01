Libia: il Parlamento turco approva l'invio di truppe

ROMA - Il Parlamento turco ha approvato l'invio di truppe in Libia accanto alle forze del governo di Tripoli di al Sarraj.



I parlamentari turchi hanno approvato una mozione che consente al presidente Recep Tayyip Erdogan di inviare soldati in Libia per sostenere il governo di unità nazionale (Gna contro le forze di Haftar). Secondo il presidente dell'Assemblea nazionale turca Mustafa Sentop, 325 deputati hanno votato a favore e 184 contro il testo, che conferisce all'esercito turco un mandato di intervenire in Libia valido per un anno.