Tunisia: incertezza sulla formazione del nuovo governo Ritardi per verifiche legate a scelta personalità indipendenti

(ANSAmed) - TUNISI, 2 GEN - C'è attesa in Tunisia per conoscere i nomi dei ministri che faranno parte del prossimo governo. Il premier incaricato, Habib Jemli, dopo un mese e mezzo di fitte consultazioni e vari rimandi, ha annunciato ieri in conferenza stampa di aver sottoposto la sua squadra di governo al presidente della Repubblica Kais Saied, non svelando tuttavia i nomi dei suoi componenti. "La composizione del governo verrà annunciata domani", ha detto Jemli sottolineando che la formazione dell'esecutivo si è rivelata difficile, soprattutto per la scelta delle competenze nazionali, oltre alla stesura di un programma in grado di far uscire il Paese dalla crisi. Proprio le verifiche legate alla scelta delle personalità indipendenti sono state la causa del ritardo nell'annuncio del governo, i cui ministri sono stati scelti secondo la loro capacità a mettere in atto il programma.



"Spero che questo governo sia all'altezza delle aspirazioni e delle attese dei tunisini", ha affermato Jemli. Un esecutivo in cui, a detta del premier, le donne saranno rappresentate al 40%, con il ministro più giovane di 31 anni e il più anziano di 69.



Il compito di Jemli, scelto dal partito di maggioranza relativa Ennhadha, non è stato facile. Dopo aver chiesto la proroga di un mese di tempo, il 13 dicembre scorso, ed essere giunto a delineare una coalizione possibile, il premier incaricato ha dovuto incassare la defezione di Attayar, Echaab e Tahya Tounes e il no di Qalb Tounes, fattori che lo hanno convinto ad optare per un governo di "personalità indipendenti", "nazionale, integro e trasparente". Ma l'incognita più grande rimane incassare la fiducia del Parlamento. Occorrono infatti almeno 109 voti su 217 per far partire l'esecutivo, e molti partiti, pur non conoscendo con esattezza la lista ufficiale dei ministri, hanno già annunciato di non voler accordare la fiducia al governo Jemli.(ANSAmed).