Ucciso Soleimani, tensione alle stelle in Medio Oriente

ROMA - L'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani in un attacco americano a Baghdad fa salire drammaticamente la tensione in tutto il Medio Oriente.



- Il capo dell'Hezbollah libanese, Seyed Hassan Nasrallah, ha promesso vendetta. "Infliggere la giusta punizione a questi criminali assassini sarà la responsabilità e il compito di tutti i combattenti della resistenza nel mondo", ha affermato Nasrallah in un comunicato citato dai media libanesi. "Noi che siamo stati al suo fianco - aggiunge il capo del Partito di Dio sostenuto da Teheran - seguiremo le sue orme e ci batteremo giorno e notte per conseguire i suoi obiettivi". - "Inviamo le nostre condoglianze alla leadership e al popolo iraniano per la morte del generale Soleimani che ha svolto un ruolo di spicco nel sostegno alla resistenza palestinese": lo ha affermato Hamas in un comunicato. "Condanniamo i crimini americani che disseminano tensione nella Regione e che giovano al criminale nemico sionista. Gli Stati Uniti - prosegue Hamas - hanno la responsabilità del sangue versato nelle terre arabe. Il loro comportamento aggressivo crea nuovi conflitti, senza tenere in alcuna considerazione gli interessi dei popoli, la loro libertà e la stabilità".



- "Il gen. Qassem Soleimani è stato ucciso dal nemico americano-sionista mentre si trovava al fronte. Ci stringeremo tutti assieme contro questa aggressione": lo ha affermato la Jihad islamica palestinese. Un esponente di Hamas, Bassem Naim, ha avvertito che la sua scomparsa rischia di destabilizzare la Regione. Espressioni di cordoglio sono giunte anche dal Fronte popolare per la liberazione della Palestina. "Soleimani era un leader che amava combattere sul terreno - ha affermato in un comunicato. - Si era schierato con la resistenza in Palestina, in Libano, nello Yemen ed ovunque". "Con questa uccisione - aggiunge il Fronte popolare - l'America ha spalancato le porte dell'inferno".



- Con un improvviso ripensamento, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha deciso di interrompere la visita in corso in Grecia e di rientrare nelle prossime ore in Israele. dove è stato elevato il livello di allerta militare. Lo aggiorna la radio pubblica. Netanyahu ha anche ordinato ai suoi ministri di non commentare in alcun modo la uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Nelle rappresentanze diplomatiche israeliane è stato elevato lo stato di allerta. Intanto al ministero della difesa israeliano è iniziata una consultazione convocata dal ministro Naftali Bennett per esaminare le possibili ripercussioni regionali e per Israele della morte dell'influente generale iraniano.