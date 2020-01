Libia: Di Maio, oggi vertice straordinario a Bruxelles

(ANSAmed) - ROMA, 7 GEN - "La situazione sul terreno in Libia è molto delicata, ma questo non significa che l'Ue debba restare immobile. Ne ho parlato ieri sera a Roma con l'alto rappresentante per le politiche Ue, Josep Borrell, con il quale abbiamo affrontato anche il dossier iraniano". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul suo profilo Facebook.



"Fra poco - aggiunge Di Maio - sarò a Bruxelles, per un vertice straordinario insieme ai miei omologhi europei di Francia, Germania, Gran Bretagna e con lo stesso Borrell".



- Sirte è sotto il controllo delle forze governative di Fayez al-Sarraj. Lo ha detto a Interfax Lev Dengov, capo del gruppo di contatto russo in Libia. "Al momento Sirte è di nuovo sotto il controllo delle forze di al-Sarraj", ha detto Dengov. "Le forze di Tripoli hanno arrestato dozzine di prigionieri di guerra, sequestrato 20 mezzi e ucciso 50 persone tra i soldati dell'esercito di Haftar". Tuttavia le ostilità continuano ed è possibile che la situazione "possa cambiare", ha precisato Dengov. (ANSAmed).