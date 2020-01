Libia: Tunisia dice no a passaggio truppe Turchia 'Questa posizione non cambierà'

(ANSAmed) - TUNISI, 07 GEN - La Tunisia ''rifiuta in modo categorico qualsiasi interferenza straniera in Libia''. Lo ha detto la consigliera per i media della presidenza tunisina, Rachida Ennaifar, in un intervista alla radio Mosaique Fm aggiungendo che questa ''è da sempre la posizione storica della Tunisia, che non è mai cambiata e non cambierà mai''. La risposta del presidente tunisino Kais Saied al presidente turco Recep Tayyip Erdogan di poter utilizzare il territorio tunisino per far transitare truppe e equipaggiamenti turchi per la Libia, in occasione della sua visita del 25 dicembre scorso è stata chiara''. ''La sovranità anche di un solo centimetro del territorio tunisino non può essere sottoposta ad alcuna trattativa'' ha detto Ennaifer. (ANSAmed)