ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 8 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: PARIGI - Anniversario della presa in ostaggio del supermarket Hyper Cacher, in cui quattro uomini, tutti ebrei, vennero uccisi il 9 gennaio 2015.



ZAGABRIA - Ue, il presidente della Commissione Ursula von der Leyen, insieme al Collegio dei commissari, partecipa alla cerimonia di apertura della presidenza croata del Consiglio dell'Unione europea.



PARIGI - Nuova giornata di manifestazioni e scioperi contro il progetto di riforma delle pensioni.(ANSAmed).