Libia: Erdogan, inviati i primi 35 soldati 'Hanno un ruolo di coordinamento, non combatteranno'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 8 GEN - La Turchia ha inviato in Libia un primo contingente di 35 soldati a sostegno del governo di Fayez al-Sarraj.



I militari hanno al momento "un ruolo di coordinamento" a supporto di Tripoli e "non combatteranno" e "anche i militari che verranno inviati in seguito non parteciperanno ai combattimenti". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una riunione con i vertici del suo Akp, citato da Hurriyet.



"Su richiesta del Governo di accordo nazionale libico, i nostri soldati addestreranno le forze legate al governo", ha spiegato Erdogan nell'incontro che si è svolto a porte chiuse con la partecipazione di diversi ministri, aggiungendo che per quanto riguarda le attività di coordinamento "sarà come in Siria".



Il leader di Ankara incontra oggi l'omologo russo Vladimir Putin a Istanbul per discutere tra l'altro proprio della crisi in Libia, dove Mosca sostiene di fatto il generale Khalifa Haftar. Erdogan ha anche denunciato la presenza sul terreno di circa 2.500 mercenari russi del gruppo Wagner, che Mosca ha però smentito.(ANSAmed).