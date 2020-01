Libia: Erdogan-Putin chiedono cessate fuoco da domenica

ISTANBUL - I presidenti di Turchia e Russia Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin lanciano un appello alle parti in conflitto per un cessate il fuoco in Libia a partire da domenica prossima. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. L'annuncio è giunto dopo il colloquio a porte chiuse di oggi tra i due leader a Istanbul. La tregua dovrebbe iniziare alla mezzanotte del 12 gennaio. Cavusoglu ha spiegato che durante il faccia a faccia sono state discusse anche le crisi a Idlib in Siria e le tensioni tra Usa e Iran, impegnandosi per una de-escalation nel Golfo Persico.