Missili Iran su base Usa in Iraq, MO in massima allerta

ROMA - L'escalation militare tra Iran, Iraq e Usa, con il lancio di missili iraniani contro una base americana, ha fatto ulteriormente salire la tensione in Medio Oriente.

- - "L'uso delle armi deve essere fermato ora per lasciare spazio al dialogo". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a margine della riunione del Collegio dei commissari che ha discusso delle crisi in Iraq, Iran e Libia. "Nel medio termine -ha aggiunto - come coordinatore del JCPOA, l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell farà tutti gli sforzi possibili per essere in contatto con tutti i partecipanti e salvaguardare l'accordo sul nucleare iraniano". "Oggi il JCPOA è più importante che mai perché è l'unico luogo in cui possiamo sedere insieme a russi e cinesi per parlare dei rischi che stiamo affrontando", ha dichiarato Borrell.

- Il Consiglio di Difesa del governo israeliano è stato convocato oggi dal premier Benyamin Netanyahu, che prosegue così una consultazione iniziata lunedì sulle ripercussioni regionali dell'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Lo riferiscono i media israeliani secondo cui la seduta dovrebbe iniziare nel primo pomeriggio.

- La Air France ha sospeso "tutti i voli sugli spazi aerei iraniano e iracheno". Anche la compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato la sospensione di tutti i suoi voli per Iran e Iraq, a partire da un volo programmato per oggi da Francoforte a Teheran. Una misura "prudenziale", ha spiegato il gruppo, alla luce della situazione nella regione. "Non sorvoliamo al momento né l'Iran né l'Iraq", ha aggiunto una portavoce. Non ci sono invece ancora decisioni su eventuali modifiche delle rotte sul Medio Oriente.

I vettori degli Emirati Arabi Uniti Emirates Airline e Flydubai hanno annunciato di aver cancellato i voli per Baghdad per "motivi operativi" dopo l'attacco iraniano alle basi americane in Iraq. "I voli Emirates EK 943 da Dubai a Baghdad e il volo EK 944 da Baghdad a Dubai dell'8 gennaio sono stati annullati per motivi operativi", ha dichiarato Emirates Airline in un comunicato. "Stiamo monitorando attentamente gli sviluppi e siamo in stretto contatto con le autorità governative competenti in merito alle nostre operazioni di volo e, se necessario, apporteremo ulteriori modifiche operative", ha affermato il maggiore vettore della regione del Medio Oriente.

Anche la compagnia a basso costo Flydubai di Dubai ha cancellato il suo volo di linea per Baghdad, ma ha operato altri voli verso l'Iraq, per Bassora e Najaf. "Stiamo collaborando con le autorità competenti e continuiamo a monitorare attentamente la situazione", ha affermato la compagnia aerea. Altre compagnie aeree del Golfo non hanno comunicato le loro intenzioni circa i voli verso l'Iraq, ma alcuni di loro hanno continuato ad accettare prenotazioni per varie città irachene.

- L'Agenzia federale russa per il trasporto aereo ha consigliato alle compagnie aeree di non utilizzare lo spazio aereo sull'Iran e sull'Iraq, nonché sul golfo persiano e dell'Oman. Lo ha detto l'Agenzia. "A causa delle informazioni sui rischi esistenti per la sicurezza dei voli internazionali di aeromobili civili, si raccomanda di non utilizzare lo spazio aereo sui territori dell'Iran, dell'Iraq, del Golfo Persico e dell'Oman per i voli di aeromobili civili della Federazione Russa, compresi i voli di transito, fino a nuovo avviso", recita il messaggio, citato dalla Tass.