Di Maio, opportunità di investimenti tra Roma e Algeri Ministro fa auguri per il cammino del nuovo governo algerino

(ANSAmed) - ROMA, 9 GEN - Italia ed Algeria hanno di fronte "un'opportunità di investimenti comuni non solo nel campo dell'energia. Possono investire insieme nelle nuove tecnologie e anche nel turismo". E' il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a fare il punto sulle prospettive della cooperazione tra Roma ed Algeri, al termine dell'incontro avuto con il collega algerino Sabri Boukadoum. Un'occasione per fare gli "auguri per il cammino del nuovo Governo algerino" e sottolineare il sostegno dell'Italia. Di Maio ha sottolineato l'importanza di "garantire un futuro alle nuove generazioni del Nord Africa" che vuol dire anche "investimenti nell'innovazione, nell'università e nella ricerca". Altra "sfida importante" a livello economico" che vede insieme l'Italia e l'Algeria, ha detto Di Maio, è il turismo.



"Algeri è veramente una città bellissima, ricorda molto Napoli, un'altra bellezza del Mediterraneo". "Ci sono tanti spazi che la nostra cooperazione può riempire. Senza la stabilità però è difficile implementare i progetti economici, per questo dobbiamo lavorare alla stabilità della regione e contrastare il terrorismo". (ANSAmed).