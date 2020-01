Libia: ministro Esteri Le Drian in visita a Tunisi Dopo riunione Cairo con Italia, Egitto, Cipro, Grecia

(ANSAmed) - TUNISI, 09 GEN - Il ministro francese per l'Europa e gli Affari Esteri, Jean-Yves Le Drian, è a Tunisi per una visita ufficiale di rientro dall'Egitto dove ha partecipato alla riunione sul Mediterraneo orientale insieme a Italia, Egitto, Cipro e Grecia. Si tratta della sua nona visita in Tunisia come membro del governo francese e la sua settima da quando è diventato ministro dell'Europa e degli affari esteri. Le Drian è in visita in Tunisia su richiesta del presidente francese Emmanuel Macron per incontrare il presidente Kais Saied. L'obiettivo è "rafforzare il dialogo politico tra i due paesi e affrontare le questioni attuali: in primo luogo la Libia, la cui stabilizzazione è una vera priorità per i nostri due paesi e più in generale le crisi regionali, dal momento che la Tunisia ha iniziato il suo mandato come membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite da1 gennaio 2020", ha dichiarato una fonte diplomatica francese aggiungendo che la visita sarà anche l'occasione per discutere dei modi per promuovere la cooperazione bilaterale in termini di sviluppo economico, scambi educativi e progetti con i giovani e la società civile.



Verranno inoltre preparati i prossimi incontri bilaterali, in particolare la prima visita del Presidente Saïed in Francia e gli incontri multilaterali, compreso il vertice della Francofonia che sarà ospitato dalla Tunisia nel dicembre 2020.



Jean-Yves Le Drian incontrerà a Tunisi anche il Presidente del parlamento, Rached Ghannouchi e il primo ministro per gli affari correnti, Youssef Chahed. (ANSAmed)