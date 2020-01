Migranti: Orban,rafforzamento controlli a confine con Serbia Premier ungherese parla di intensificazione flusso profughi

(ANSAmed) - BELGRADO, 9 GEN - Il premier ungherese Viktor Orban ha annunciato oggi un rafforzamento della presenza di poliziotti e militari lungo la frontiera con la Serbia a causa di una intensificazione del flusso di migranti lungo la rotta balcanica. Citato dai media a Belgrado, Orban ha detto che quotidianamente si registrano più di cento tentativi di attraversamento illegale del confine fra Serbia e Ungheria. Il premier ha aggiunto che gli altri tre Paesi del Gruppo di Visegrad - Polonia, Repubblica ceca e Slovacchia - si sono detti disponibili a dare il loro contributo per la difesa della frontiera ungherese. Orban ha inoltre detto che l'Ungheria, per fronteggiare l'accresciuto flusso migratorio, invierà una unità di polizia in Macedonia del Nord. (ANSAmed)