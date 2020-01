Papa: soluzioni durature profughi, Mediterraneo cimitero Discorso del Pontefice al Corpo diplomatico

(ANSAmed) - CITTA' DEL VATICANO, 9 GEN - "Nel mondo vi sono diverse migliaia di persone, con legittime richieste di asilo e bisogni umanitari e di protezione verificabili, che non vengono adeguatamente identificati. Molti rischiano la vita in viaggi pericolosi per terra e soprattutto per mare. È con dolore che si continua a constatare come il Mare Mediterraneo rimanga un grande cimitero. È sempre più urgente, dunque, che tutti gli Stati si facciano carico della responsabilità di trovare soluzioni durature". Lo ha detto il Papa nel discorso al Corpo diplomatico. "Da parte sua, la Santa Sede guarda con grande speranza agli sforzi compiuti da numerosi Paesi per condividere il peso del reinsediamento e fornire agli sfollati, in particolare a causa di emergenze umanitarie, un posto sicuro in cui vivere, un'educazione, nonché la possibilità di lavorare e di ricongiungersi con le proprie famiglie", ha aggiunto il Pontefice. (ANSAmed).