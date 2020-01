Tunisia: Jemli presenta squadra e chiede fiducia Parlamento Premier incaricato punta sull' 'interesse nazionale'

(ANSAmed) - TUNISI, 10 GEN - "Ho scelto questa squadra sulla base della competenza, dell'integrità e dell'indipendenza e i suoi membri si sono impegnati a lavorare come un'equipe coesa".



Con queste parole il premier incaricato tunisino, Habib Jemli, ha iniziato la sua giornata più lunga, quella della presentazione del suo governo di 28 ministri e 14 sottosegretari in parlamento per ottenere la fiducia.



"Ho adottato una carta etica che impegna i ministri e gli altri responsabili dello Stato e ideato un dipartimento per valutare il rendimento del governo. Ciò si iscrive in un quadro di governance politica responsabile. Il nostro governo si aspetta la fiducia sulla base del suo programma, del suo lavoro e non sulla base dell'appartenenza politica", ha detto ancora Jemli, annunciando un piano speciale per la lotta alla corruzione, al contrabbando, alla povertà, misure per la valorizzazione della donna, la diplomazia economica, e un pacchetto di riforme necessarie per il rilancio dell'economia in grado di far tornare a crescere gli investimenti nazionali e stranieri.



Si tratta di un'equipe di "personalità indipendenti" e non conosciuti al grande pubblico eccetto qualche riconferma, che il premier incaricato ha messo insieme dopo oltre un mese e mezzo di fitte consultazioni e uno "strappo" con i partiti.



Proprio il fatto di non essere così "indipendenti" ma dipendenti invece da alcuni partiti, in particolare dall'islamico Ennhadha, partito di maggioranza relativa con 52 seggi in parlamento, è la critica più frequente che viene mossa a Jemli da molte formazioni politiche, che non rende affatto scontato il raggiungimento del quorum di 109 voti su 217, necessari per incassare la fiducia.



Jemli, punta tutto sulla "responsabilità" dei deputati sottolineando la necessità di "far prevalere l'interesse nazionale" e "risparmiare alla Tunisia uno stallo e una perdita di tempo in una fase difficile per il paese".



Il premier incaricato ha anche detto di "essere disponibile a licenziare qualsiasi ministro che non dovesse dimostrarsi pienamente indipendente una volta in carica".



Dopo aver chiesto la proroga di un mese di tempo, il 13 dicembre scorso, ed essere giunto a delineare una coalizione possibile, Jemli, agronomo di formazione, scelto da Ennhadha, ha dovuto incassare la defezione di Attaya, Echaab e Tahya Tounes e il no di Qalb Tounes, fattori che lo hanno convinto ad optare per un governo di "personalità indipendenti", sganciate dai partiti, "nazionale, integro e trasparente".



L'incognita più grande ora rimane incassare la fiducia del parlamento, un parlamento frammentato, con nessuna formazione al di sopra del 25% delle preferenze, fuoriuscito dalle elezioni del 6 ottobre scorso. Alcuni partiti, tra cui Attayar, Echaab, Tahya Tounes, Qalb Tounes, hanno già annunciato di non voler accordare la fiducia al governo Jemli, altri come Al Karama decideranno all'ultimo momento, altri hanno lasciato liberi i loro deputati di scegliere ciò che reputeranno giusto fare.



Jemli è convinto di farcela e che i parlamentari faranno prevalere l'interesse nazionale. "La questione non è di votare per me o i miei ministri - ha detto il premier incaricato - ma di avere un governo capace di far uscire il paese della crisi attuale". (ANSAmed).