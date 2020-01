Van der Leyen, avanti su adesione Ue Nord Macedonia-Albania 'Momento storico per la Croazia' con presidenza di turno europea

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 10 GEN - "E' un momento storico per la Croazia, che non solo assume la presidenza di turno del Consiglio Ue per la prima volta, ma è anche la presidenza dei nostri primi 100 giorni ed il nostro successo dipende anche da voi". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa col premier Andrej Plenkovic, in occasione delle celebrazioni per l'avvio della presidenza di turno di Zagabria al Consiglio dell'Ue.



Van der Leyen ha anche detto che la Commissione Ue presenterà "presto, certamente prima del vertice di Zagabria di maggio, la nuova metodologia per il processo di adesione", a cui sta lavorando il commissario all'Allargamento, Olivér Várhelyi, ma in parallelo occorre "andare avanti sul dossier per l'avvio dei colloqui d'adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania", Paesi che hanno già soddisfatto i criteri previsti.



Nell'autunno scorso la Francia aveva messo il veto sull'avvio dei colloqui d'adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania.



