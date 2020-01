Libia: Di Maio,garantire migliori condizioni vita a migranti

(ANSAmed) - ROMA, 14 GEN - "Anche se il volume dei flussi irregolari è calato considerevolmente, la situazione in Libia rimane la nostra priorità e intendiamo proseguire nel pieno sostegno all'azione delle agenzie Onu sul terreno per assicurare il miglioramento delle condizioni di vita di migranti, rifugiati, sfollati e comunità di accoglienza". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio incontrando alla Farnesina il presidente dell'Oim, Antonio Vitorino.



I due interlocutori hanno avuto un proficuo scambio di opinioni sulla situazione migratoria nel Nord Africa e nel Sahel, con particolare riguardo alla Libia, dove la collaborazione tra Oim e Italia garantisce indispensabili servizi di assistenza ai migranti bloccati in quel Paese. (ANSAmed).