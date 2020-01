Mosca, Haftar prende 2 giorni per discutere la tregua

(ANSAmed) - MOSCA, 14 GEN - Il generale Khalifa Haftar "ha accolto positivamente" l'intesa su una tregua in Libia "ma prima di firmare gli servono due giorni per discutere il documento con i leader delle tribù che sostengono l'esercito nazionale libico": lo dichiara il ministero della Difesa russo, ripreso dall'agenzia Interfax. Il ministero della Difesa russo ha inoltre dichiarato che le consultazioni sul conflitto libico iniziate ieri a Mosca "proseguiranno, considerando che la quantità di problemi accumulatisi che riguardano la Libia richiede un lavoro profondo per elaborare soluzioni bilanciate e mutualmente accettabili". (ANSAmed).