Francia:sindacati, il 24 nuove proteste per riforma pensioni Nel giorno in cui sarà discussa in consiglio dei ministri



precedente

successiva (ANSAmed) - PARIGI, 16 GEN - Le sigle sindacati francesi che si oppongono alla riforma delle pensioni hanno lanciato un appello ad una nuova "giornata di sciopero e di manifestazioni" per il 24 gennaio, giorno in cui il progetto di legge verrà esaminato in Consiglio dei ministri. In una nota, si chiede una "mobilitazione generale" delle diverse categorie professionali per ottenere il ritiro della riforma e l'apertura di un "serio negoziato". (ANSAmed)

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati