ANSAmed - Agenda settimanale dal 20 al 25 gennaio

(ANSAmed) - ROMA, 17 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 20 al 25 gennaio: LUNEDI' 20 GENNAIO DOHA - Visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (fino al 22).



BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri degli Esteri sulle crisi con l'Iran e la Libia.



SAN FERNANDO DE HENARES (SPAGNA) - Inizio del processo per ribellione dell'ex capo della polizia catalana.



MARTEDI' 21 GENNAIO BRUXELLES - Ue, il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarcic riceve Adel al-Jubeir, ministro per gli Affari esteri del Regno dell'Arabia Saudita.



BRUXELLES - Ue, l'alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell incontra il principe Faisal bin Farhan, ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita.



ROMA - Ue, visita del vicepresidente della Commissione per la promozione dello stile di vita europeo Margaritis Schinas e della commissaria Ylva Johansson.



MERCOLEDI' 22 GENNAIO BRUXELLES - Ue, l'alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell incontra Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali.



GIOVEDI' 23 GENNAIO GERUSALEMME - Forum mondiale sull'olocausto per il 75/mo anniversario della liberazione dei campi di concentramento.



ZAGABRIA - Ue, riunione informale dei ministri della Giustizia e degli Affari interni.



BRUXELLES - Ue, l'alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell riceve lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti.



VENERDI' 24 GENNAIO FRANCIA - Settima giornata di scioperi e manifestazioni contro la riforma delle pensioni.



PARIGI - Consiglio dei Ministri, con presentazione prevista del disegno di legge sulla controversa riforma delle pensioni. SABATO 25 GENNAIO CITTÀ DEL VATICANO - Santa Sede, il Papa riceve il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence.



(ANSAmed).