Borrell, Italia in coalizione per sorveglianza Golfo Non è missione Consiglio Ue,è gruppo volenterosi a guida Francia



successiva (ANSAmed) - BRUXELLES, 20 GEN - L'Italia partecipa alla missione marittima nello stretto di Hormuz. Quella della missione non è una decisione del Consiglio, ma si tratta di una coalizione dei volenterosi, guidata dalla Francia, per un'azione di sorveglianza marittima nel Golfo. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell, al termine del consiglio Esteri dell'Ue. (ANSAmed).





