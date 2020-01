Libia: media, Sarraj rifiuta altri incontri con Haftar 'Rispetto le conclusioni di Berlino e il cessate il fuoco'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 20 GEN - Il premier libico Fayez al-Sarraj "ha annunciato il proprio rifiuto di partecipare di nuovo a colloqui con il comandante dell'Esercito nazionale libico Khalifa Haftar", pur dicendo di rispettare le conclusioni della conferenza di Berlino e il cessate il fuoco. Lo riportano diversi media arabi, all'indomani del vertice in Germania dove Haftar e Sarraj hanno seguito i lavori da due stanze diverse e non hanno partecipato alla tavola rotonda insieme agli altri leader.



"Al-Sarraj: rispetto le conclusione del vertice di Berlino e il cessate il fuoco ma non mi siederò di nuovo con Haftar", scrive un tweet di al-Hadath, la tv dedicata alle crisi regionali arabe della catena al-Arabiya in linea con informazioni rilanciate dagli account twitter di altri media internazionali. (ANSAmed).