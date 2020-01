Libia:Seibert,non c'è stato secondo colloquio Merkel-Haftar Il portavoce risponde sulla mancata risposta del generale ieri

(ANSAmed) - BERLINO, 20 GEN - "Non c'è stato ieri un secondo colloquio fra Angela Merkel e Khalifa Haftar". È quello che ha confermato il portavoce di Angela Merkel a Berlino, Steffen Seibert, in conferenza stampa, rispondendo a una domanda su un elemento del summit di ieri sulla Libia, di cui riferisce oggi il Corriere della Sera. "Non voglio dare i dettagli del vertice", ha detto Seibert, sottolineando che la cancelliera ha parlato con Haftar una prima volta e che poi "non c'è stato un secondo colloquio". "È chiaro che adesso molto dipenderà da se le parti in conflitto usciranno dalla logica militare", ha aggiunto Seibert, e dall'implementazione del piano della Commissione 5+5. Il governo tedesco intende sostenere gli sforzi dell'Onu nel processo sulla Libia, ha anche ribadito, ed essere di aiuto in questo.



