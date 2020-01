ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 22 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ALGERI - Riunione dei ministri degli Esteri dei paesi vicini alla Libia (Tunisia, Egitto, Sudan, Ciad, Niger, Mali) nell'ambito degli sforzi per una soluzione politica della crisi.



GERUSALEMME - Forum mondiale sull'olocausto per il 75/mo anniversario della liberazione dei campi di concentramento.



BETLEMME - Visita del presidente russo Vladimir Putin che incontra il presidente palestinese Abu Mazen.



ZAGABRIA - Ue, riunione informale dei ministri della Giustizia e degli Affari interni.



BRUXELLES - Ue, l'alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell riceve lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti.



(ANSAmed).