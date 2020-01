Gaza: Hamas, Haniyeh resterà 'per mesi' all'estero In sua assenza Yihia Sinwar responsabile della Striscia

(ANSAmed) - GAZA, 22 GEN - Il leader di Hamas Ismail Haniyeh resterà all'estero per diversi mesi: lo ha reso noto Halil al-Haya, un dirigente locale del partito, senza spiegare tuttavia le motivazioni di questa decisione. In assenza di Haniyeh, il controllo della Striscia, riferiscono fonti locali, passerà al suo stretto collaboratore Yihia Sinwar.



Haniyeh ha lasciato Gaza all'inizio di dicembre per recarsi al Cairo. In seguito ha compiuto visite in Turchia, Qatar, Iran e Malaysia. A quanto pare nei prossimi mesi soggiornerà nel Qatar, un Paese che in questi mesi aiuta in modo massiccio la economia di Gaza.(ANSAmed).