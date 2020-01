Libia: riunione dei paesi della regione domani a Algeri Ministri degli Esteri di Tunisia, Egitto, Sudan, Ciad e Niger

(ANSAmed) - ALGERI, 22 GEN - I ministri degli Esteri dei paesi vicini alla Libia si riuniranno domani ad Algeri, nell'ambito degli sforzi per una soluzione politica della crisi.



"Su iniziativa dell'Algeria", Algeri ospiterà "un incontro dei ministri degli Affari esteri dei Paesi limitrofi della Libia, con la partecipazione di Tunisia, Egitto, Sudan, Ciad e Niger", ha riferito il Ministero degli Esteri in una nota, aggiungendo per parteciperà anche il Mali.(ANSAmed).