Abu Mazen, Francia e Ue aiutino a sbloccare processo di pace 'Premere su Israele per voto palestinese a Gerusalemme est'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 GEN - La Francia, e l'Unione Europea in generale, hanno un ruolo importante per sbloccare il processo di pace, ostacolato "dalla intransigenza israeliana e dalle posizioni sbilanciate assunte dalla amministrazione Trump": lo ha affermato, secondo la agenzia Wafa, il presidente palestinese Abu Mazen in un incontro avuto la scorsa notte a Ramallah col suo omologo francese Emmanuel Macron. "Ci attendiamo il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dei paesi europei che credono nella soluzione dei Due Stati" ha detto Abu Mazen. Questi ha poi ribadito che l'Autorità nazionale palestinese intende organizzare al più presto elezioni presidenziali e legislative. Ma per poterle realizzare - ha osservato - occorre che vi prendano parte anche i palestinesi di Gerusalemme est. L'Anp spera che la Francia e la Ue possano fare in merito pressione su Israele. Macron, ha aggiunto la Wafa, ha confermato che la Francia crede fermamente nella soluzione dei Due Stati e che in parallelo è impegnata ad aiutare i palestinesi ed edificare le proprie strutture politiche e a sostenere la loro economia. (ANSAmed).