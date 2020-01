ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 23 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: FRANCIA - Settima giornata di scioperi e manifestazioni contro la riforma delle pensioni.



PARIGI - Consiglio dei Ministri, con presentazione prevista del disegno di legge sulla controversa riforma delle pensioni. ROMA - Presentazione degli 'Stati Generali della Memoria', maratona televisiva di 24 ore per ricordare la Shoah realizzata dall'Università Telematica Internazionale Uninettuno in collaborazione con l'Associazione culturale Ecad.



ASSISI - Lancio del Manifesto per 'Un'economia a misura d'uomo contro la crisi climatica' messo a punto dall'Anci e che ha già ricevuto l'adesione di circa 1.500 comuni, alla presenza del premier Giuseppe Conte e del presidente del Parlamento Ue, David Sassoli.



