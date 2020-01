Libia:Germania si scusa per invito tardivo Tunisia a Berlino (2)

(ANSAmed) - TUNISI, 23 GEN - Da parte sua, il presidente Kais Saied ha sottolineato che le "eccellenti" relazioni tra Tunisia e Germania non sono solo bilaterali, ma coinvolgono anche il coordinamento di posizioni e la condivisione di opinioni su questioni cruciali di interesse, in primo luogo la questione libica.



"La Tunisia dovrebbe avere un ruolo attivo nel risolvere la crisi libica secondo il nuovo approccio", ha affermato Saied, facendo appello alla tenuta di un dialogo inter-libico, lontano da qualsiasi interferenza straniera.



Mercoledì sera, durante una conversazione telefonica con il presidente Saied, la cancelliera tedesca, Angela Merkel, aveva affermato di aver compreso la posizione della Tunisia di rifiutare l'invito a partecipare alla conferenza di Berlino sulla Libia, annunciandogli che la Tunisia verrà invitata alla prossima riunione dei ministri degli Esteri e a qualsiasi iniziativa sulla crisi libica libica. Merkel, si legge ancora nella nota della presidenza di Tunisi, ha dichiarato di essersi pentita per l'invito "last minute". (ANSAmed).